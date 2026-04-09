L’ATP di Montecarlo 2026 torna in campo con gli ottavi di finale sia nel singolare che nel doppio. Sinner e Berrettini cercano di avanzare ai quarti di finale nel torneo di singolare, mentre il romano partecipa anche al doppio con Vavassori, con quest’ultimo che ripete la partecipazione della scorsa edizione. Il torneo, il primo sulla terra della stagione, si svolge nel terzo Masters 1000 dell’anno.

Sarà un giovedì da leccarsi i baffi quello che attende gli appassionati di tennis. Il torneo ATP di Montecarlo, terzo Masters 1000 della stagione il primo sulla terra, torna in campo per gli ottavi di finale del torneo di singolare e di quello di doppio. L’Italia punta i quarti di finale con i suoi due alfieri. Jannik Sinner, dopo aver asfaltato all’esordio il francese Hugo Humbert, torna in campo per affrontare il ceco Tomas Machac, autore ieri dell’eliminazione dell’argentino Francisco Cerundolo. Il bilancio dei precedenti sorride all’azzurro, avanti 3-0 e vincitore dell’ultima sfida giocata nel recente torneo di Doha. Sarà una giornata di straordinari quella che attende Matteo Berrettini. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - ATP Montecarlo 2026, Sinner e Berrettini puntano i quarti di finale. Il romano bissa in doppio con Vavassori

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