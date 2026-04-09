ATP Montecarlo 2026 oggi in tv | orari 9 aprile ordine di gioco streaming italiani in campo

Oggi a Montecarlo si disputano gli ottavi di finale del torneo ATP Masters 1000. La giornata prevede diversi incontri trasmessi in tv, con orari e ordine di gioco già stabiliti. Sono previsti anche eventi in streaming, e alcuni giocatori italiani sono in campo. La competizione segue i primi turni, che hanno portato a molte emozioni e partite di rilievo.

Ottavi di finale di scena a Montecarlo, dove il Masters 1000 locale entra davvero nel vivo (ammesso che non ci fosse interesse prima, anche e soprattutto per le grandi emozioni dei primi giorni). E c’è tanta Italia di scena, sia con Jannik Sinner che con Matteo Berrettini, ultimi due rimasti in singolare un po’ come era uso vedere nel biennio 2021-2022. Per il numero 2 del mondo c’è di nuovo la sfida a Tomas Machac, il ceco già battuto tre volte e che, all’atto pratico, è stato autore di una sorpresa su Francisco Cerundolo visto che l’argentino pareva destinato allo scontro diretto. Il romano, invece, ritrova Joao Fonseca quasi due anni dopo un Italia-Brasile di Coppa Davis in cui il classe 2006 era ai primissimi passi sul circuito maggiore. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - ATP Montecarlo 2026 oggi in tv: orari 9 aprile, ordine di gioco, streaming, italiani in campo ATP Montecarlo 2026 oggi in tv: orari 6 aprile, ordine di gioco, streaming, italiani in campoDopo il prologo domenicale, risplende ulteriormente in tutto il proprio fascino il Masters 1000 di Montecarlo. ATP Montecarlo 2026 oggi in tv: orari 7 aprile, ordine di gioco, streaming, italiani in campoLa giornata di oggi, martedì 7 aprile, prevede incontri del primo e del secondo turno sia in singolare che in doppio nell’ATP Masters 1000 di... Temi più discussi: Montecarlo Masters 2026: tutte le partite e i risultati in diretta · Tennis ATP; Quattro azzurri in campo: programma di oggi su Sky; Montecarlo 2026, i risultati degli italiani in campo oggi; RECAP! Monte Carlo, Day 2: Cobolli avanti soffrendo, fuori Arnaldi. ATP Montecarlo 2026 oggi in tv: orari 9 aprile, ordine di gioco, streaming, italiani in campoOttavi di finale di scena a Montecarlo, dove il Masters 1000 locale entra davvero nel vivo (ammesso che non ci fosse interesse prima, anche e soprattutto ... oasport.it DIRETTA ATP MONTECARLO 2026 | Cobolli Blockx video streaming tv: vincono Zverev e Fonseca (8 aprile)Diretta Atp Montecarlo 2026 streaming video tv: esordio per Lorenzo Musetti contro Valentin Vacherot, Flavio Cobolli sfida Alexander Blockx. ilsussidiario.net Auger-Aliassime conquista gli ottavi a Montecarlo per la prima volta in carriera. Avanzano anche Ruud e Hurkacz - facebook.com facebook #Berrettini- #Fonseca, ottavi Masters 1000 Montecarlo: orario, quando si gioca e dove vederla in tv x.com