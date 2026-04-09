Nella partita di Champions League, l'Atletico Madrid ha vinto in casa contro il Barcellona, che durante il match ha giocato in dieci uomini. La squadra madrilena ha ottenuto il controllo del gioco e ha segnato un gol decisivo, portandosi in vantaggio nei quarti di finale della competizione. La partita si è svolta senza ulteriori incidenti e ha visto l'Atletico affermarsi come la squadra dominante sul campo.

"> Atletico Madrid Trionfa in Casa contro il Barcellona. La partita tra Atletico Madrid e Barcellona, valida per i quarti di finale della Champions League, è stata caratterizzata da una prestazione straordinaria da parte dei Colchoneros. In un match che si è disputato mercoledì sera, la squadra di Diego Simeone ha ottenuto una vittoria convincente per 2-0, nonostante l’inferiorità numerica degli avversari. I gol decisivi sono stati messi a segno da Julian Alvarez e Alexander Sorloth, che hanno saputo approfittare delle debolezze del Barcellona. Il Barcellona, in difficoltà sin dai primi minuti, ha visto la propria situazione complicarsi ulteriormente quando un giocatore chiave è stato espulso. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Atletico Madrid colpisce il Barça in 10, conquista il controllo nei quarti di Champions.

Barcellona-Atletico Madrid (Champions League, 08-04-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Derby spagnolo nei quarti di finaleBarcellona e Atletico Madrid incroceranno nuovamente le loro strade in questa stagione, dopo aver rivaleggiato in semifinale di Coppa del Re e...

BARCELLONA - ATLETICO MADRID CON I CATALANI CHE VINCONO E VOLANO IN TESTA! VINCERANNO DI NUOVO

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59% di possesso palla a favore del Barcellona. 17 tiri totali per il Barcellona, 5 per l'Atletico Madrid 7 tiri in porta per i blaugrana, 3 per i Colchoneros Risultato Barcellona 0 Atletico Madrid 2. La formazione madrilena approfitta dell'espulsione di Cubarsi al 44 - facebook.com facebook

Come era avvenuto già in occasione della sfida di Coppa del Re andata in scena in Catalogna a inizio marzo, il pullman dell'Atletico Madrid è stato preso di mira dai tifosi del Barcellona #CorrieredelloSport x.com