Atalanta-Juventus sabato 11 aprile 2026 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici

Sabato sera alle 20:45 si disputa il match tra Atalanta e Juventus alla New Balance Arena di Bergamo. Si tratta di uno dei principali incontri del turno di Serie A in programma questa settimana. Le formazioni sono state ufficializzate e le quote sono state pubblicate, mentre i pronostici stanno attirando l’attenzione degli appassionati. La partita si giocherà in un contesto di grande attesa da parte dei tifosi di entrambe le squadre.

Il big match di questo turno in Serie A e senza dubbio quello che vede opposte Atalanta e Juventus sabato sera alla New Balance Arena di Bergamo. Entrambe le formazioni sono in piena corsa per i rispettivi obiettivi e si giocano tantissimo in questo scontro diretto. La Dea, reduce dal successo netto per 0-3 al. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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