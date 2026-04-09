Asti Servizio Civile in Bottega Altromercato | 3 posti per i giovani

Asti offre tre posti disponibili per il Servizio Civile presso la Bottega Altromercato, riservati a giovani tra i 18 e i 28 anni residenti nel territorio. La scadenza per presentare le candidature è fissata al 16 aprile 2026. I partecipanti interessati devono rispettare i requisiti di età e residenza e possono inviare le domande entro la data stabilita.

I giovani tra i 18 e i 28 anni residenti nel territorio astigiano possono candidarsi per il Servizio Civile presso la Bottega Altromercato entro il 16 aprile 2026. L’iniziativa offre un percorso che integra istruzione, etica sociale e attività pratica nel settore del commercio equo e solidale. Il bando prevede l’apertura di 3 posti di lavoro per Asti e provincia. Il punto di riferimento operativo è situato in via Cavour 83, dove i selezionati collaboreranno con una rete di partner e organizzazioni sociali legate al marchio Altromercato. L’esperienza si focalizza su pilastri quali la partecipazione attiva, la solidarietà e la sostenibilità ambientale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Asti, Servizio Civile in Bottega Altromercato: 3 posti per i giovani Leggi anche: Servizio Civile: 519 euro e 15% di posti pubblici per i giovani Servizio Civile Universale 2026: all’Unione Ciechi di Arezzo 5 posti per i giovaniArezzo, 25 marzo 2026 – C’è tempo fino all’8 aprile per candidarsi al Servizio Civile Universale: un’opportunità concreta per i giovani tra i 18 e i... Temi più discussi: Servizio civile, ultimi giorni per candidarsi: con Confcooperative Piemonte Sud posti in provincia di Asti; Servizio Civile al CPIA 1 di Asti: un anno per crescere, supportare e costruire il futuro; Servizio civile universale, bando prorogato al 16 aprile; Servizio Civile, ultime ore per candidarsi: oltre 100 posti a Torino. Proroga del bando Servizio Civile: ad Asti c’è tempo fino al 16 aprile per presentare la candidatura alla Bottega AltromercatoChi ha tra i 18 ed i 28 anni può dedicarsi ad un progetto che unisce formazione, valori, lavoro in comunità ecommercio equo e solidale, prestando servizio ... atnews.it Servizio civile, ultimi giorni per candidarsi: con Confcooperative Piemonte Sud posti in provincia di AstiC’è tempo fino alle ore 14 di mercoledì 8 aprile 2026 per candidarsi al bando di servizio civile universale promosso da Confcooperative Piemonte Sud, che ... atnews.it Servizio Civile Universale - facebook.com facebook Un aiuto per gli altri: la sfida del Servizio civile ai giovani. Spendersi per un anno in favore della comunità, in enti pubblici, cooperative, realtà sociali e culturali. A Vicenza 23 posti in Comune. Candidature fino al 16 aprile. x.com