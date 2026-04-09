Asti missione salvataggio | servono volontari per la fauna del laghetto

Un’associazione di Asti ha chiesto ai cittadini di unirsi a una missione di salvataggio per la fauna presente nel laghetto dei giardini pubblici. L’appello è rivolto a volontari disponibili a partecipare alle operazioni di bonifica dell’area. La richiesta riguarda persone disposte a collaborare nelle attività di cura e tutela dell’ambiente naturale del laghetto. La collaborazione è aperta a chi desidera contribuire concretamente alla tutela della fauna locale.

L’associazione UNA di Asti ha lanciato un appello per reclutare volontari destinati ai lavori di bonifica del laghetto situato nei giardini pubblici. L’intervento, previsto per martedì 14 aprile, vedrà la collaborazione tra i membri dell’organizzazione e gli operatori dell’ASP per procedere allo svuotamento dell’invaso e al salvataggio della fauna locale. Il piano operativo prevede una gestione meticolosa degli animali presenti nell’ecosistema acquatico. Durante lo svuotamento, le centinaia di pesci e le numerose tartarughe verranno recuperate singolarmente per garantirne l’integrità. La tempistica dei lavori è legata alle condizioni meteorologiche: l’attività proseguirà anche in caso di pioggia, a meno che non venga emessa un’allerta rossa, situazione che comporterebbe il rinvio delle operazioni a giovedì 16 aprile. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Asti, missione salvataggio: servono volontari per la fauna del laghetto Guardia Nazionale Ambientale, Narni: “Volontari in prima linea per la tutela del territorio, dei boschi e della fauna”L'appuntamento rappresenta un'occasione concreta per conoscere da vicino la Guardia Nazionale Ambientale, organizzazione di volontariato attiva su... Iran, il salvataggio del pilota disperso. Tutti i retroscena dell'eroica missioneÈ stata una delle una delle operazioni di ricerca e soccorso “più audaci della storia”, quella che ha portato al salvataggio del pilota statunitense...