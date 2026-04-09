Asti e le Langhe sono al centro di un'operazione di aiuto per due animali in difficoltà, con i volontari dell'ANPA impegnati a trovare loro una famiglia. Gli animali, un cane e un gatto, sono attualmente senza una casa e attendono un'adozione che possa garantirgli compagnia e cura. La ricerca di una nuova dimora prosegue nel territorio tra Asti e le Langhe, dove si cerca di offrire loro una soluzione definitiva.

La ricerca di una nuova dimestia per due animali in difficoltà prosegue nel territorio tra Asti e l’area delle Langhe, dove i volontari dell’ANPA stanno lavorando intensamente per trovare soluzioni concrete a casi di abbandono e necessità domestiche. Mario, un cucciolo di circa sei mesi con il manto nero e lucido, e Mako, un incrocio di setter di un anno, rappresentano le attuali priorità della rubrica Pelosetti in cerca di casa, promossa dalla Delegazione di Asti e dalla Sezione di Alba, Langhe e Roero. Il profilo dei protagonisti: tra necessità di spazi e temperamenti diversi. Mario si presenta come un esemplare di taglia medio-piccola, caratterizzato da un pelo nero raso e lucente. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Asti e Langhe: Mario e Mako attendono una famiglia per non restare soli

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Una "psico-card" per non restare soli: così a Cortona si aiutano gli studenti in difficoltàSul disagio giovanile c'è chi gioca d'anticipo: con una psico card che mette in contatto gli studenti direttamente con un esperto.

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