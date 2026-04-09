Assistenza specialistica agli studenti con disabilità nelle scuole con fondi comunali Passo concreto verso l' inclusione

Il Comune di Casal di Principe ha annunciato l’avvio di un progetto dedicato all’assistenza specialistica per studenti con disabilità nelle scuole locali, finanziato con fondi comunali. Si tratta di un intervento che mira a garantire supporto aggiuntivo agli studenti che necessitano di assistenza specifica durante l’orario scolastico. La misura rappresenta un intervento diretto volto a migliorare le condizioni di inclusione nelle istituzioni scolastiche del territorio.

Un segnale forte e concreto arriva dal Comune di Casal di Principe sul fronte dell’inclusione scolastica. È stato infatti attivato il servizio Asacom, un’assistenza specialistica rivolta agli studenti con disabilità, pensata per supportarli nel percorso educativo e favorirne l’autonomia, la. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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Assistenza scolastica e trasporti: la Provincia sostiene gi studenti disabiliNel Nuorese frequentano gli istituti superiori 182 studenti con disabilità, 62 femmine e 120 maschi. Per loro il Consiglio provinciale ha approvato di recente il regolamento per i servizi di ... unionesarda.it

Dubbi su ore garantite, qualità del servizio e controlli: interrogazione di Cimmino, Alfano, D’Amora e De Filippo sulla gestione dell’assistenza specialistica scolastica 2025–2029. - facebook.com facebook

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