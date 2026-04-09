Assessore beccato fuori al Comune col furgone senza assicurazione | scatta sequestro e multa

I carabinieri del Norm della compagnia di Aversa hanno fermato un furgone Peugeot Partner Tepee posizionato fuori al Comune di Lusciano. Il veicolo, con un finestrino aperto e in divieto di sosta, è stato sottoposto a controlli e sono emerse irregolarità: mancata copertura assicurativa e proprietà di un politico locale. A seguito della verifica, è stato disposto il sequestro del veicolo e una multa.

Un furgone Peugeout Partner Tepee posizionato fuori al Comune a Lusciano, con un finestrino aperto e in divieto di sosta ha insospettito i carabinieri del Norm della compagnia di Aversa e poi la scoperta: senza assicurazione e di proprietà di un politico locale.I militari si sono insospettiti. 🔗 Leggi su Casertanews.it Viareggio, l’assessore alla Polizia Municipale ‘beccato’ dai vigili: Bmw sequestrata perché senza assicurazioneUn episodio di ordinaria burocrazia si è trasformato in uno scandalo social e politico per la città di Viareggio (Lucca). Leggi anche: Scuolabus senza assicurazione: scatta il sequestro della Polizia Stradale