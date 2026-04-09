Assalti ai bancomat torna in libertà 21enne di Orta Nova accusato di far parte della banda della Stelvio
Un giovane di 21 anni di Orta Nova è stato rimesso in libertà dopo essere stato accusato di far parte di una banda coinvolta in assalti a bancomat. La stessa banda, nota come la
Banda della marmotta ‘in trasferta’ nell'Avellinese, torna in libertà uno dei cinque ortesi accusati di far parte del gruppo d’azione. È quanto deciso dal giudice del Tribunale competente, che ha annullato l’ordinanza di custodia cautelare reimmettendo in libertà il 21enne Antonio Di Benedetto. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Assalti ai bancomat con la tecnica della 'marmotta': smantellata banda, 3 baresi tra gli arrestatiCinque persone sono state tratte in arresto nella serata di mercoledì 4 febbraio dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Taranto.
Banda smantellata: 4 arresti per assalti ai bancomat nel BologneseQuattro arresti eseguiti tra Verona, Roma e Livorno hanno messo fine alle attività di una banda specializzata in assalti a sportelli automatici.
Si parla di: Cerignola: Assalto al bancomat a Rieti: arrestati 4 cerignolani.
Assalti ai bancomat con l'esplosivo e la «tecnica della marmotta»: 5 arresti, la banda agiva in tutta Italia VIDEOUn’organizzazione criminale, con base logistica in provincia di Foggia (tra i comuni di Cerignola, Orta Nova e Carapelle) ma che agiva su tutto il territorio nazionale, specializzata nell’assalto a ... leggo.it
Assalti ai bancomat, i sindaci: Applicare il decreto CaivanoEstendere il decreto Caivano, adottato dal governo per contrastare la criminalità giovanile, anche agli altri quattro comuni della provincia di Foggia racchiusi nell'Unione dei cinque Siti reali, ... rainews.it