Asp la ricetta della Fials per risparmiare | Internalizzare i professionisti esterni così da migliorare i servizi

La Fials ha presentato una proposta rivolta all'Asp di Palermo, suggerendo di assumere in pianta organica il personale che attualmente lavora come professionisti esterni nei servizi ausiliari. La nota sottolinea che, sebbene questi dipendenti svolgano ruoli fondamentali nelle strutture ospedaliere, sono impiegati con contratti considerati poco dignitosi. La richiesta mira a internalizzare tali professionalità per migliorare i servizi offerti.

Assumere in pianta organico il personale che lavora all’Asp di Palermo per i servizi ausiliari. È quanto torna a chiedere la Fials in una nota spiegando che questi dipendenti, pur svolgendo mansioni molto importanti all’interno delle strutture ospedaliere, operano con contratti poco dignitosi. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Persone fragili, la ricetta per migliorare la qualità della vitaTecnologia e cura possono davvero cambiare la qualità della vita delle persone fragili e con disabilità.

L'Asp cerca medici e psichiatri libero professionisti da mandare nei pronto soccorso e in carcere: il bandoL'Azienda sanitaria provincia ha pubblicato due avvisi pubblici per il conferimento di incarichi della durata di sei mesi.

Temi più discussi: Alessandra Medici è la nuova presidente di ASP Reggio Emilia, città delle Persone; ASP di Cosenza, Angela Riccetti è la nuova direttrice sanitaria: esperienza e continuità per il rilancio dei servizi; Via al rinnovo delle esenzioni ticket dell'Asp di Catania; Oggi è il Carbonara Day.

Pa Bolzano. Arriva la ricetta verde in attesa della digitalizzazione. Asp illustra la soluzione transitoriaEntro il 4 di aprile saranno disponibili 500.000 ricettari provinciali verdi e contestualmente sarà accelerato il processo di progressiva digitalizzazione delle ricette. Questa la soluzione ... quotidianosanita.it

Oggi è il Carbonara DayAnche quest’anno, il Carbonara Day vive sui social con l’edizione Carbonara10eLode: per partecipare basterà seguire l’hashtag #CarbonaraDay e cimentarsi in dirette video, condividere opinioni, foto ... luceraweb.eu

, Siracusa 9.4.2026 - In riferimento agli articoli pubblicati in questi giorni sulla stampa in tema di liste di attesa, l’Asp di Siracusa ritiene opportu - facebook.com facebook

Palermo, chiamata anonima fa scattare l'allarme bomba: paura all'Asp di via La Loggia x.com