Asp di Catania | precisazioni sull’avviso OSS

L’Azienda sanitaria provinciale di Catania ha diffuso alcune precisazioni riguardo all’avviso pubblico per Operatori Socio Sanitari, in risposta a una nota della sigla sindacale Uiltucs. La comunicazione mira a chiarire aspetti relativi al quadro organizzativo e alle norme di riferimento, al fine di evitare fraintendimenti sul procedimento di selezione e sulle modalità di assunzione. Nessuna ulteriore informazione o dettaglio specifico è stato fornito nel comunicato.