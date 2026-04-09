Asp di Catania | precisazioni sull’avviso OSS
L’Azienda sanitaria provinciale di Catania ha diffuso alcune precisazioni riguardo all’avviso pubblico per Operatori Socio Sanitari, in risposta a una nota della sigla sindacale Uiltucs. La comunicazione mira a chiarire aspetti relativi al quadro organizzativo e alle norme di riferimento, al fine di evitare fraintendimenti sul procedimento di selezione e sulle modalità di assunzione. Nessuna ulteriore informazione o dettaglio specifico è stato fornito nel comunicato.
In merito alla recente nota della sigla sindacale Uiltucs sull’avviso pubblico per Operatori Socio Sanitari, l’Azienda sanitaria provinciale di Catania ritiene necessario fornire alcune precisazioni, al fine di rappresentare correttamente il quadro organizzativo e normativo di riferimento. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Sanità, Cisl Fp: "All’Asp di Palermo stabilizzati 61 oss e 2 psicologi"Sono stati stabilizzati oggi 61 Oss e due psicologi in servizio all’Asp di Palermo.
Stabilizzati 61 Oss dell'Asp, il direttore generale: "Un apporto fondamentale per le sfide che ci attendono"Alberto Firenze incontra i neoassunti: "Siamo davanti a una fase di profondo cambiamento con la nascita degli ospedali di comunità e i progetti del...
L’avviso per OSS: l’Asp di Catania replica alla Uiltucs SiciliaCATANIA. In merito alla recente nota della sigla sindacale Uiltucs sull’avviso pubblico per Operatori Socio Sanitari, l’Azienda sanitaria provinciale di Catania ritiene necessario fornire alcune ... insanitas.it
Asp di Catania, la Uiltucs contro il nuovo avviso: «Si stabilizzi prima il personale storico»Il sindacato ha richiesto al prefetto la convocazione di un tavolo istituzionale per affrontare la vertenza relativa ai servizi ausiliari. insanitas.it