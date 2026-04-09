Asian Street Food Festiva a Padova eventi e cibo al Parco della Musica

Dal 30 aprile al 3 maggio si terrà a Padova presso il Parco Europa, conosciuto anche come Parco della Musica, l'

Evento da Facebook https:www.facebook.comevents1002984415500031Dal 30 aprile al 3 maggio, 4 giorni di eventi e street food Per la prima volta a Padova Parco Europa (Parco della Musica) arriva l'"Asian Street Food Festival" Ingresso gratuito!? TUTTE LE SAGRE, FESTE E MANIFESTAZIONI NEL. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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Asian Street Food Festival | 30 Aprile-3 Maggio 2026 | Parco della Musica - Padova | Free Entry - facebook.com facebook