Ascolti tv vince Pretty Woman bene Step e Forbidden Fruit

Nella giornata dell’8 aprile, gli ascolti televisivi hanno visto prevalere il film Pretty Woman, che ha registrato i numeri più alti tra le trasmissioni in palinsesto. Sul podio si sono posizionati anche le serie Step e Forbidden Fruit, che hanno riscosso un buon riscontro di pubblico. I dati ufficiali mostrano come il film abbia mantenuto un successo consolidato nel tempo, mentre le altre produzioni si sono fatte notare per le performance di ascolto.

I dati degli ascolti tv dell'8 aprile assegnano la vittoria a Pretty Woman: un film intramontabile che segna sempre un gran successo Gliascolti tvdell’8 aprile assegnano la vittoria al film in replicaPretty Woman, beneStasera tutto è possibileche continua a raccogliere tanti telespettatori eForbidden Fruitche resta sul 12%. In access vittoria per Stefano De Martino rispetto aLa Ruota della Fortuna. Alcune delle immagini pubblicate all’interno di questa testata giornalistica sono tratte da fonti online liberamente accessibili. Tali immagini non sono in alcun modo utilizzate per finalità commerciali e i relativi diritti restano di esclusiva titolarità dei rispettivi aventi diritto. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Ascolti tv, vince Pretty Woman, bene Step e Forbidden Fruit Leggi anche: Ascolti TV | Mercoledì 8 Aprile 2026. Pretty Woman (13.7%) meglio di Forbidden Fruit (12.1%), STEP al 14.5% ASCOLTI TV 8 APRILE 2026: VINCE ANCORA STASERA TUTTO È POSSIBILE (14,5%), PRETTY WOMAN (13,7%), FORBIDDEN FRUIT (12,1%)ASCOLTI TV 8 APRILE 2026 • MERCOLEDÌ • Gli ascolti tv di mercoledì 8 aprile 2026 con il classico Pretty Woman, la soap turca Forbidden Fruit, Stasera... Temi più discussi: Ascolti TV martedì 7 aprile: Il commissario Montalbano vince (16%), Belve (8,8%) e il Grande Fratello (16,5%); Ascolti tv ieri 7 aprile 2026: share tv e dati Auditel.; Pretty Woman su RaiUno - Guida TV; Ascolti TV 8 Aprile 2026 | i dati Auditel della prima serata. Ascolti Tv ieri 8 aprile: De Martino in calo con STEP (ma Affari Tuoi vince)Stasera Tutto è Possibile scendo sotto i 2 milioni di spettatori, Pretty Woman al 13,7% di share, Veronica Gentili e Le Iene si confermano: tutti i dati Auditel ... libero.it Pretty Woman ascolti d’oro come sempre, STEP in calo: i numeri del mercoledìStasera tutto è possibile sta per chiudere e gli ascolti sono in calo, sempre benissimo Pretty Woman: ecco i numeri dell'8 aprile 2026 ... ultimenotizieflash.com "Edward: che cosa vuoi Vivian Vivian: voglio la favola... Edward: e dopo che lui l'ha salvata, che succede!" Vivian: che lei salva lui!" Adesso in onda Pretty Woman, impossibile non sognare con questo film e con due protagonisti così - facebook.com facebook Su Rai1 il film cult “Pretty Woman” x.com