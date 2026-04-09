Nella serata di mercoledì 8 aprile 2026, su Rai1 il film Pretty Woman ha ottenuto una media di 2,3 milioni di spettatori e una share del 13,7 per cento, superando Forbidden Fruit, che ha registrato il 12,1 per cento di share. Contestualmente, il programma STEP ha raggiunto il 14,5 per cento di share. I dati relativi alla programmazione televisiva della serata sono stati comunicati ufficialmente.

Nella serata di ieri, mercoledì 8 aprile 2026, su Rai1 Pretty Woman interessa 2.299.000 spettatori pari al 13.7% di share. Su Canale5 Forbidden Fruit conquista 1.867.000 spettatori con uno share del 12.1%. Su Rai2 Stasera Tutto è Possibile intrattiene 1.971.000 spettatori pari al 14.5%. Su Italia1 Le Iene incolla davanti al video 1.001.000 spettatori con l’8.1%. Su Rai3 Chi l’ha Visto? segna 1.337.000 spettatori (8.1%). Su Rete4 Realpolitik totalizza 519.000 spettatori (3.9%). Su La7 La Giusta Distanza raggiunge 564.000 spettatori e il 3.1%. Su Tv8 Champions League – Barcellona-Atletico Madrid ottiene 1.348.000 spettatori (6.8%). Sul Nove Terrybilmente Divagante raduna 381. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Ascolti TV | Mercoledì 8 Aprile 2026. Pretty Woman (13.7%) meglio di Forbidden Fruit (12.1%), STEP al 14.5%

ASCOLTI TV 8 APRILE 2026: VINCE ANCORA STASERA TUTTO È POSSIBILE (14,5%), PRETTY WOMAN (13,7%), FORBIDDEN FRUIT (12,1%)ASCOLTI TV 8 APRILE 2026 • MERCOLEDÌ • Gli ascolti tv di mercoledì 8 aprile 2026 con il classico Pretty Woman, la soap turca Forbidden Fruit, Stasera...

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Su Rai1 il film cult “Pretty Woman” x.com