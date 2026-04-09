Ascolti tv i dati dell’8 aprile 2026

Nella serata di ieri, mercoledì 8 aprile 2026, il film replicato su Rai Uno ha registrato un buon risultato di ascolti, coinvolgendo circa 2 milioni di spettatori. La pellicola, nota per il suo successo, ha attirato un pubblico numeroso durante la sua messa in onda. I dati riferiscono che la replica ha ottenuto un riscontro positivo rispetto ad altre trasmissioni della stessa fascia oraria.

Bene il film su Rai uno. Nella serata di ieri, mercoledì 8 aprile 2026, la replica, in onda su Rai 1 di Pretty Woman coinvolge 2.299.000 spettatori pari al 13.7% di share. Poi, in onda su Canale5 Forbidden Fruit si ferma a 1.867.000 spettatori con uno share del 12.1%. In onda su Rai2, dopo la presentazione. Stasera Tutto è Possibile registra 1.971.000 spettatori pari al 14.5%. Su Italia1, Le Iene non vanno oltre 1.001.000 spettatori con l’8.1%. Poi, su Rai3, Chi l’ha Visto? ottiene 1.337.000 spettatori (8.1%). Su Rete4, dopo la presentazione (564.000 – 2.7%), Realpolitik totalizza 519.000 spettatori (3.9%). Su La7 La Giusta Distanza raggiunge 564. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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Ascolti tv, i dati dell’1 aprile 2025Bene la Rai Nella serata di ieri, mercoledì 1 aprile 2026, su Rai1 Un padre porta a casa 2.

Ascolti tv, i dati del 2 aprile 2026Bene la rai Nella serata di ieri, giovedì 2 aprile 2026, su Rai1 Qualcosa di Lilla registra 1.

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ancora un boom di ascolti per Floris su La7 https://www.ultimenotizieflash.com/gossip-tv/programmi/grande-fratello-vip-2026-vs-belve-chi-ha-vinto-gli-ascolti - facebook.com facebook