La serata televisiva del 8 aprile ha visto Stefano De Martino al centro dell’attenzione. Ha condotto il programma “Affari Tuoi” su Rai 1 e, successivamente, è passato su Rai 2 per presentare “Stasera tutto è possibile” in prima serata. I dati degli ascolti indicano che l’artista ha mantenuto un ruolo di rilievo durante tutta la sera, attirando un pubblico consistente su entrambe le reti.

Stefano De Martino è stato il protagonista indiscusso della serata televisiva di mercoledì 8 aprile. Prima ha condotto Affari Tuoi su Rai 1 e poi in prima serata è passato su Rai 2 con Stasera tutto è possibile. L’unico avversario degno di nota è stato Gerry Scotti che, come di consueto, nell’access prime time ha guidato su Canale 5 La Ruota della Fortuna. Mentre la prima serata non ha presentato grandi novità. Rai 1 ha trasmesso la commedia con Julia Roberts e Richard Gere, Pretty Woman, ormai un cult. Su Rai 3 è tornato il solito appuntamento con Chi l’ha visto? dove si è parlato della morte di Mario Paciolla. Canale 5 ha mandato in onda la serie Forbidden Fruit, Rete 4 RealPolitik e Italia 1 ha trasmesso Le Iene. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Ascolti tv dell’8 aprile, Stefano De Martino protagonista incontrastato

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Ascolti tv del 2 aprile, Stefano De Martino non vuole più perdere. E il debutto di Pio e AmedeoLa serata televisiva di giovedì 2 aprile ha visto il debutto di Pio e Amedeo su Canale 5 con lo show Siamo tutti invitati.

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Affari tuoi, Herbert sostituisce De Martino e delude Alessia: Volevo Stefano. Poi la vincita più amaraNella nuova puntata del 8 aprile gioca Alessia da Brescia, che rifiuta una montagna di soldi e torna a casa con soli 30mila euro. De Martino sostituito da Herbert alla conduzione ... libero.it

Non è una bella scena”. Così Stefano De Martino scherza in studio con i suoi compagni di viaggio, mentre la nuova puntata di Stasera tutto è possibile prende vita tra battute e giochi improbabili. Mercoledì 8 aprile 2026, il programma di Rai 2 torna a riempire il - facebook.com facebook

La Rai nelle mani di Stefano De Martino. E Napoli, come ai tempi della Dc, si ritrova al comando di @antonellocapor2 x.com