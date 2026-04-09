I dati Auditel della prima serata del 9 aprile 2026 sono stati pubblicati e mostrano le percentuali di share e il numero di spettatori di ciascun programma trasmesso. Questi numeri riguardano le principali emittenti televisive e rappresentano le preferenze del pubblico durante la serata. La pubblicazione avviene ogni mattina e fornisce un quadro dettagliato di cosa è stato seguito di più dagli spettatori.

Ascolti TV 9 Aprile 2026 – Stai cercando chi ha vinto ieri sera in tv? Sei nel posto giusto. Ogni mattina pubblichiamo i dati Auditel ufficiali della prima serata, con le percentuali di share e il numero di spettatori. I dati di giovedì 9 aprile 2026 saranno disponibili intorno alle ore 10:00 di domani mattina: aggiorna questa pagina per trovarli aggiornati. In breve. Vincitore prima serata: Programma ( Canale ) — spettatori spettatori ( share% ). Podio: 2° 3°. In questo articolo trovi tutti i dati Auditel ufficiali relativi agli ascolti TV di ieri e le percentuali di share della prima serata, aggiornati non appena disponibili. Indice. In breve. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - Ascolti TV 9 Aprile 2026: i dati Auditel della prima serata

Ascolti TV 1 Aprile 2026: i dati Auditel della prima serataAscolti TV 1 Aprile 2026 – Come ogni mattina, ecco i dati Auditel ufficiali della prima serata di ieri mercoledì 1 Aprile 2026.

Ascolti TV 2 Aprile 2026: i dati Auditel della prima serataAscolti TV 2 Aprile 2026 – Come ogni mattina, ecco i dati Auditel ufficiali della prima serata di ieri giovedì 2 Aprile 2026.

Temi più discussi: Ascolti Tv ieri (1 aprile): De Martino inarrestabile e STEP è da record, cala Veronica Gentili; Ascolti tv ieri martedì 7 aprile chi ha vinto tra Il Commissario Montalbano, Belve, Gf Vip, DiMartedì, Le Iene; Ascolti TV ieri sera, 7 aprile 2026: chi ha vinto tra Montalbano e il GF VIP?; Ascolti tv, La Ruota della Fortuna prende velocità, Affari Tuoi rallenta. I dati Auditel per l'access prime time.

Ascolti tv ieri 9 aprile 2026: dati Auditel e share tv per la fascia di prima serataAscolti tv ieri 9 aprile 2026: i dati sugli ascolti della prima serata di giovedì 9 aprile 2026. Auditel e share TV. mam-e.it

Ascolti Tv ieri 8 aprile: De Martino in calo con STEP (ma Affari Tuoi vince)Stasera Tutto è Possibile scendo sotto i 2 milioni di spettatori, Pretty Woman al 13,7% di share, Veronica Gentili e Le Iene si confermano: tutti i dati Auditel ... libero.it

Ascolti TV | Domenica 5 Aprile 2026. Le Donne della Bibbia vincono col 17.1%, Filumena Marturano al 13.8%, bene Il Borgo dei Borghi (7.7%) Domenica In 23.9-23.7-18.9-17.5% De Martino (25.6%) supera Scotti (24.2%) Tutti i dati Auditel della giornata di ieri - facebook.com facebook

Ascolti 3 aprile : il Grande Fratello Vip perde terreno o tiene Dati auditel della sesta puntata: x.com