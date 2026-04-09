Martedì 8 aprile 2026, i programmi più seguiti in prima serata sono stati il quiz di intrattenimento, che ha ottenuto il 14,5% di share, seguito dalla pellicola romantica trasmessa in prima visione con il 13,7%. La soap turca ha raggiunto il 12,1% di ascolti. La Champions League è stata visibile su un canale dedicato, mentre un programma di giochi ha concluso la serata con risultati di audience significativi.

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© Bubinoblog - ASCOLTI TV 8 APRILE 2026: VINCE ANCORA STASERA TUTTO È POSSIBILE (14,5%), PRETTY WOMAN (13,7%), FORBIDDEN FRUIT (12,1%)

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ancora un boom di ascolti per Floris su La7 https://www.ultimenotizieflash.com/gossip-tv/programmi/grande-fratello-vip-2026-vs-belve-chi-ha-vinto-gli-ascolti - facebook.com facebook