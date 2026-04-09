ASCOLTI TV 8 APRILE 2026 | STASERA TUTTO È POSSIBILE PRETTY WOMAN FORBIDDEN FRUIT

Mercoledì 8 aprile 2026 le trasmissioni più seguite sono state Pretty Woman, Forbidden Fruit, Stasera Tutto è Possibile e le partite di Champions League su Tv8. La serata ha visto programmi di diverso genere, con film, soap e intrattenimento, che hanno attirato un pubblico vario. I dati sugli ascolti televisivi sono stati raccolti e diffusi senza indicazioni sui numeri specifici.

. ASCOLTI TV 8 APRILE 2026 • MERCOLED Ì •. Gli ascolti tv di mercoledì 8 aprile 2026 con il classico Pretty Woman, la soap turca Forbidden Fruit, Stasera Tutto è Possibile e la Champions su Tv8. Ecco i dati di ieri. GRUPPI R A I 24H – x PT – x M E D I A S E T 24H – x PT – x UnoMattina News – x + x Tg1 – x UnoMattina – x Storie Italiane – x Storie Italiane – x É Sempre Mezzogiorno! – x Tg1 – x Tg1 Economia – x La Volta Buona – x La Volta Buona – x Tg1 – x Il Paradiso delle Signore – x Pres. Vita in Diretta – x Vita in Diretta – x Meteo – x L’Eredità – x L’Eredità – x Tg1 – x Cinque Minuti – x Affari Tuoi – x Pretty Woman – x TC – x G – x O –... 🔗 Leggi su Bubinoblog

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Il numero di ascolti è tratto dagli aggiornamenti recenti dell’app di Spotify e quindi in continuo aggiornamento! Queste sono solo alcune delle hit neomelodiche più ascoltate su Spotify, quale manca all’appello - facebook.com facebook

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