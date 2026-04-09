Un edificio in fase di ristrutturazione nel centro di Arzachena ha subito un crollo parziale alle 12 di giovedì 9 aprile 2026, provocando il riversamento di detriti e calcinacci su corso Garibaldi. La caduta ha coinvolto le auto parcheggiate nella zona, causando danni e creando un pericolo immediato. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell'ordine per mettere in sicurezza l’area e verificare eventuali feriti.

Un crollo parziale di una palazzina in fase di ristrutturazione ha scosso il centro di Arzachena intorno alle ore 12 di questo giovedì 09 aprile 2026, facendo precipitare detriti e calcinacci su corso Garibaldi. L'episodio ha colpito alcune vetture rimaste in sosta lungo la via, ma fortunatamente non si sono registrate persone ferite tra i passanti o gli automobilisti coinvolti. Intervento dei soccorsi e gestione del rischio in corso Garibaldi Non appena le porzioni di intonaco e i componenti st . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Arzachena, crollo in corso Garibaldi: detriti travolgono le auto

Napoli, due donne travolte e uccise da un’auto in Corso Garibaldi. Secondo testimoni l’auto procedeva ad alta velocitàNapoli, 22 marzo 2026 - Due donne sono state travolte e uccise stasera a Napoli, in Corso Garibaldi.

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