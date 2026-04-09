Arturo lo chef al teatro Di Iorio di Atessa
Venerdì 10 aprile alle 21, al teatro Di Iorio di Atessa, si terrà lo spettacolo “Arturo lo chef”, tratto da un’opera di John Fante. L’evento fa parte della 17esima rassegna di teatro comico dialettale e vede in scena Stefano Angelucci Marino, che firma anche la regia. La rappresentazione è inserita nel calendario della manifestazione dedicata alla commedia dialettale.
Venerdì 10 aprile, alle ore 21, al teatro Di Iorio di Atessa, in occasione della 17esima rassegna di teatro comico dialettale, c'è lo spettacolo teatrale tratto da un’opera di John Fante, di e con Stefano Angelucci Marino “Arturo lo chef”. Info e contatti: 3475013923. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
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