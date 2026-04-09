La missione Artemis II si avvicina alla sua fase finale, con l’equipaggio a bordo del modulo Orion che controlla i sistemi prima del rientro nell’atmosfera terrestre. La fase critica del rientro rappresenta un momento delicato per gli astronauti, che monitorano attentamente ogni dettaglio tecnico prima di completare la missione. La sicurezza rimane l’obiettivo principale in questa fase conclusiva del viaggio spaziale.

La missione Artemis II si avvia verso la fase conclusiva del suo percorso orbitale, con l’equipaggio di Orion che monitora i sistemi di bordo in vista del contatto con l’atmosfera terrestre. Il rientro della capsula Integrity è previsto per le prime ore di sabato 11 aprile, secondo una traiettoria che ha subito modifiche tecniche cruciali rispetto ai modelli iniziali. Gestione termica e precisione balistica: il ricalcolo delle velocità. Le recenti analisi fornite dal direttore di volo Henfling hanno introdotto un elemento di novità nelle proiezioni riguardanti la velocità massima della capsula durante la discesa. Sebbene le stime precedenti ipotizzassero la possibilità di infrangere il primato storico stabilito dall’Apollo 10 nel 1969, i nuovi parametri matematici indicano una velocità massima di circa 38. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Artemis II: rientro critico per l’equipaggio, si punta alla sicurezza

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