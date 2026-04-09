Il rientro della navicella Orion, parte della missione Artemis 2, sta attirando l'attenzione internazionale. Al momento, non è stata comunicata la posizione precisa dell’ammaraggio, anche se l’orario è ormai quasi stabilito. La NASA ha indicato che il punto di splashdown avverrà in una zona dell’Oceano Pacifico, ma senza specificare il luogo esatto. La manovra rappresenta un passaggio cruciale per il successo della missione.

Non è ancora nota l’esatta posizione geografica esatta dove avverrà lo splashdown della navicella Orion Integrity, mentre è quasi definito l’orario. Questi dati, infatti, continueranno a variare in base a quanto avverrà nelle ultime fasi del volo, a cominciare però da alcuni aggiustamenti di rotta che si sono resi necessari durante la rotta tra Luna e Terra. Durante la missione Integrity ha perso massa: il combustibile utilizzato e quindi espulso in forma di energia e lo scarico dell’urina (circa 45kg), provocano inevitabilmente differenze tra i calcoli preventivi della Nasa e i rilevamenti della posizione effettuati di continuo. Comunque... 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Artemis 2, il rientro che tiene il mondo col fiato sospeso: quando e dove ammarerà Orion

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