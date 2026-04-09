Arte passione e solidarietà Sabato torna ’Lions got talent’

Sabato sera al Teatro della Rosa si terrà l’evento ‘Lions got talent’, una manifestazione che mette in mostra talenti artistici e musicali. La serata si svolge con l’obiettivo di raccogliere fondi per iniziative di solidarietà. L’ingresso è aperto al pubblico e l’attenzione sarà rivolta alle esibizioni di vari partecipanti. L’evento è organizzato dall’associazione Lions Club.

I riflettori del Teatro della Rosa si accendono per una serata dedicata all’arte, alla passione e alla solidarietà. Sabato alle 21,15, la città ospiterà l’attesissima edizione del ‘Lions’ Got Talent’, un evento organizzato dal Lions Club Pontremoli-Lunigiana insieme al suo Club Satellite Le Stele, con il prestigioso patrocinio del Comune di Pontremoli. L’obiettivo della serata è dare voce e spazio alle eccellenze artistiche della Lunigiana. Cantanti, ballerini, musicisti e performer locali si metteranno alla prova sul palco dello storico teatro pontremolese, condividendo con il pubblico le proprie passioni in un clima di sana competizione e divertimento. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Arte, passione e solidarietà. Sabato torna ’Lions got talent’ ’Lions di gusto’, i Club uniti per la solidarietàOltre 120 persone hanno partecipato nella sala parrocchiale di Sant’Angelo di Gatteo alla IX edizione di ’Lions di gusto’, l’iniziativa solidale per... Leggi anche: Morbegno, Olimpiadi e solidarietà: partecipazione e visione alla serata dei Lions Temi più discussi: Arte, passione e solidarietà. Sabato torna ’Lions got talent’; Forza Venite Gente AQ: successo e solidarietà a Preturo; Gran Galà della Danza al Comunale: 17 scuole in scena tra arte, inclusione e solidarietà; Brusa Easter Slam, una dodici ore di basket e di solidarietà per Slums Dunk. Arte, passione e solidarietà. Sabato torna ’Lions got talent’I riflettori del Teatro della Rosa si accendono per una serata dedicata all’arte, alla passione e alla solidarietà. Sabato ... lanazione.it Gran Galà della Danza al Comunale: 17 scuole in scena tra arte, inclusione e solidarietàSabato 11 aprile a Catanzaro un evento non competitivo dedicato alla danza come linguaggio educativo e sociale ... catanzaroinforma.it Saint Paul de Vence è famosa per i suoi bastioni medievali, le strette strade acciottolate e le case in pietra, oltre che per le sue numerose gallerie d'arte. I bastioni medievali offrono una vista mozzafiato sul mare e sulle montagne circostanti. Ha ospitato molti ar - facebook.com facebook Decine di migliaia di giovani europei possono scoprire destinazioni che raccontano l’architettura, l’arte, la cucina e le altre eccellenze del continente. x.com