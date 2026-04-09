Arsenal-Bournemouth sabato 11 aprile 2026 ore 13 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici Qualche insidia per i Gunners

Da infobetting.com 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 11 aprile 2026 alle 13:30 si svolgerà la partita tra Arsenal e Bournemouth. Dopo le sconfitte nelle finali di EFL Cup contro il Manchester City e nei quarti di FA Cup contro il Southampton, l’Arsenal ha ottenuto una vittoria contro lo Sporting Lisbona, grazie a un gol di Kai Havertz nel finale. La sfida di questa giornata presenta alcune insidie per i Gunners, che cercano di risollevarsi dopo le recenti delusioni.

Dopo le due amare sconfitte nelle coppe domestiche, in finale di EFL Cup contro il Man City e nei quarti di FA Cup contro il Southampton, l’Arsenal è tornato a vincere battendo per 1-0 lo Sporting Lisbona grazie a un gol nel finale di Kai Havertz. Non è certo stata una prestazione memorabile per i. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

arsenal bournemouth sabato 11 aprile 2026 ore 13 30 formazioni ufficiali quote pronostici qualche insidia per i gunners
© Infobetting.com - Arsenal-Bournemouth (sabato 11 aprile 2026 ore 13:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Qualche insidia per i Gunners

Arsenal-Bournemouth (sabato 11 aprile 2026 ore 13:30): formazioni, quote, pronostici. Qualche insidia per i GunnersDopo le due amare sconfitte nelle coppe domestiche, in finale di EFL Cup contro il Man City e nei quarti di FA Cup contro il Southampton, l’Arsenal è...

Arsenal-Bournemouth (sabato 11 aprile 2026 ore 13:30): formazioni, quote, pronosticiDopo le due amare sconfitte nelle coppe domestiche, in finale di EFL Cup contro il Man City e nei quarti di FA Cup contro il Southampton, l’Arsenal è...

Temi più discussi: quote Arsenal Bournemouth: il pronostico sui Gunners; Premier, Bundes e Ligue 1: gare del weekend su Sky; Pronostico Arsenal-Bournemouth: analisi, quote e consigli; Il weekend di calcio estero: il City contro il Chelsea, Derby in Catalogna e volata Champions in Germania e Francia.

arsenal bournemouth arsenal bournemouth sabato 11Pronostico Arsenal vs Bournemouth – 11 Aprile 2026Il confronto di Premier League tra Arsenal e Bournemouth del 11 Aprile 2026, alle 13:30 presso l’Emirates Stadio, promette un pomeriggio intenso. In palio ... news-sports.it

arsenal bournemouth arsenal bournemouth sabato 11Atalanta-Juventus, oggi in diretta TV: canale, orario e dove vedere l'altro big-match di serie AScoprite le migliori partite di sabato 11 aprile 2026: dalla Serie A su Sky e DAZN ai big match di Premier League. libero.it

Trova facilmente notizie e video collegati.