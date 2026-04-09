Sabato 11 aprile 2026 alle 13:30 si svolgerà la partita tra Arsenal e Bournemouth. Dopo le sconfitte nelle finali di EFL Cup contro il Manchester City e nei quarti di FA Cup contro il Southampton, l’Arsenal ha ottenuto una vittoria contro lo Sporting Lisbona, grazie a un gol di Kai Havertz nel finale. La sfida di questa giornata presenta alcune insidie per i Gunners, che cercano di risollevarsi dopo le recenti delusioni.

Dopo le due amare sconfitte nelle coppe domestiche, in finale di EFL Cup contro il Man City e nei quarti di FA Cup contro il Southampton, l’Arsenal è tornato a vincere battendo per 1-0 lo Sporting Lisbona grazie a un gol nel finale di Kai Havertz. Non è certo stata una prestazione memorabile per i. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Arsenal-Bournemouth (sabato 11 aprile 2026 ore 13:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Qualche insidia per i Gunners

Arsenal-Bournemouth (sabato 11 aprile 2026 ore 13:30): formazioni, quote, pronostici. Qualche insidia per i GunnersDopo le due amare sconfitte nelle coppe domestiche, in finale di EFL Cup contro il Man City e nei quarti di FA Cup contro il Southampton, l’Arsenal è...

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Rahotanni sun nuna cewa tauraron Arsenal, Eberechi Eze, na dab da dawowa cikin tawagar ungiyar domin wasan da za su yi da Bournemouth. Eze, wanda ya yi fama da rauni a afarsa (calf injury), ya shafe wasu makonni baya ba ya buga wasa, lamarin d - facebook.com facebook