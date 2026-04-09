Sabato 11 aprile 2026 alle 13:30 si giocherà la partita tra Arsenal e Bournemouth. L’Arsenal, dopo aver perso le ultime due partite nelle competizioni nazionali, ha ottenuto una vittoria importante contro lo Sporting Lisbona, grazie a un gol di Kai Havertz nel finale. La squadra si prepara ora per l’incontro di campionato, con le formazioni e le quote ancora da definire.

Dopo le due amare sconfitte nelle coppe domestiche, in finale di EFL Cup contro il Man City e nei quarti di FA Cup contro il Southampton, l’Arsenal è tornato a vincere battendo per 1-0 lo Sporting Lisbona grazie a un gol nel finale di Kai Havertz. Non è certo stata una prestazione memorabile per i. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Arsenal-Bournemouth (sabato 11 aprile 2026 ore 13:30): formazioni, quote, pronostici

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