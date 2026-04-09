Sabato 11 aprile 2026 alle 13:30 si disputa la partita tra Arsenal e Bournemouth. Dopo le sconfitte nelle finali di EFL Cup contro il Manchester City e nei quarti di FA Cup contro il Southampton, l’Arsenal ha ottenuto una vittoria per 1-0 contro lo Sporting Lisbona, grazie a un gol di Kai Havertz nel finale. La sfida presenta alcune insidie per i Gunners, dopo le recenti sconfitte nelle competizioni nazionali e internazionali.

Dopo le due amare sconfitte nelle coppe domestiche, in finale di EFL Cup contro il Man City e nei quarti di FA Cup contro il Southampton, l’Arsenal è tornato a vincere battendo per 1-0 lo Sporting Lisbona grazie a un gol nel finale di Kai Havertz. Non è certo stata una prestazione memorabile per i. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Arsenal-Bournemouth (sabato 11 aprile 2026 ore 13:30): formazioni, quote, pronostici. Qualche insidia per i Gunners

Arsenal-Bournemouth (sabato 11 aprile 2026 ore 13:30): formazioni, quote, pronosticiDopo le due amare sconfitte nelle coppe domestiche, in finale di EFL Cup contro il Man City e nei quarti di FA Cup contro il Southampton, l’Arsenal è...

Bournemouth-Sunderland (sabato 28 febbraio 2026 ore 13:30): formazioni, quote, pronosticiSono ormai sette i risultati utili consecutivi del Bournemouth, per 15 punti complessivi conquistati che hanno permesso alle Cherries di superare in...

Temi più discussi: quote Arsenal Bournemouth: il pronostico sui Gunners; Premier, Bundes e Ligue 1: gare del weekend su Sky; Pronostico Arsenal-Bournemouth: analisi, quote e consigli; Il weekend di calcio estero: il City contro il Chelsea, Derby in Catalogna e volata Champions in Germania e Francia.

Pronostico Arsenal-Bournemouth: il vantaggio è da gestireArsenal-Bournemouth è una partita della trentaduesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 13:30: tv, formazioni, pronostico ... ilveggente.it

Pronostico Arsenal vs Bournemouth – 11 Aprile 2026Il confronto di Premier League tra Arsenal e Bournemouth del 11 Aprile 2026, alle 13:30 presso l’Emirates Stadio, promette un pomeriggio intenso. In palio ... news-sports.it

Rahotanni sun nuna cewa tauraron Arsenal, Eberechi Eze, na dab da dawowa cikin tawagar ungiyar domin wasan da za su yi da Bournemouth. Eze, wanda ya yi fama da rauni a afarsa (calf injury), ya shafe wasu makonni baya ba ya buga wasa, lamarin d - facebook.com facebook