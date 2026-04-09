Arrestato per le bombe a Latina | scatta la sorveglianza speciale per Mattia Spinelli

Un giovane di 21 anni, coinvolto nelle indagini sulle esplosioni che hanno colpito la città di Latina, è stato recentemente arrestato e si trova attualmente in carcere. In precedenza, era stato detenuto per reati di estorsione ai danni di un noleggiatore di auto, e successivamente aveva ricevuto un’ordinanza cautelare nell’ambito delle indagini sulle bombe. Ora, è stato anche sottoposto alla sorveglianza speciale.

In carcere dallo scorso ottobre per estorsioni a un noleggiatore di auto e poi destinatario di un'ordinanza cautelare nell'ambito delle indagini sulla stagione delle bombe a Latina, il 21enne Mattia Spinelli, considerato il leader dei palazzi Arlecchino, è ora anche “sorvegliato speciale”.La. 🔗 Leggi su Latinatoday.it Vìola le prescrizioni della sorveglianza speciale: 47enne arrestato dai carabinieriÈ stato arrestato in flagranza di reato nel tardo pomeriggio di ieri, 6 febbraio 2026, un 47enne originario di Arienzo, sottoposto alla misura della... Operazione Assedio: scatta una sorveglianza specialeI carabinieri del reparto Operativo-Nucleo Investigativo di Latina hanno notificato un decreto di applicazione della misura della sorveglianza... Argomenti più discussi: STAGIONE DELLE BOMBE, CHIUSA L’INCHIESTA SUI RAS DELLE ARLECCHINO; BUSTA CON LA COCAINA, YURI SPINELLI SCAGIONA IL FRATELLO: CONDANNA A 1 ANNO E 4 MESI; Latina, spaccio alle case Arlecchino: Mauriello chiede il rito abbreviato; SPACCIO ALLE CASE ARLECCHINO: NUOVO PROCESSO PER SPADINO. Sparsi nella camera sono stati trovati 15 dosi di cocaina pronte per lo spaccio per un peso complessivo di 3,91 grammi, 1,45 grammi di hashish, 2 spinelli e una bustina con 10,19 grammi di mdma oltre a contanti per un totale di 445 euro - facebook.com facebook