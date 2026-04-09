Aria di Liberty

Il movimento Liberty, noto anche come stile floreale, si sviluppò all’inizio del XX secolo e si caratterizzò per i suoi motivi decorativi ispirati alla natura, con forme morbide e sinuose. Originario di Europa, influenzò architettura, arredamento e arti decorative, portando un tocco di eleganza e raffinatezza agli ambienti e agli oggetti quotidiani. La sua presenza si diffuse in diversi paesi, lasciando un’impronta significativa nel design di quegli anni.

Il Liberty, movimento estetico soave e sinuoso, celebrava la natura e le sue meravigliose armonie floreali, espressione dell’essenza della vita. Ed ancora oggi, Villa Ardizzone, antica dimora in stile Liberty, celebra la primavera dedicando due giorni alla bellezza della rinascita, alla cura di. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it Aria più pulita a Laurentina: al via il progetto Bufaga per la purificazione dell’aria nel parcheggio di scambioUn’iniziativa di innovazione ambientale prende forma a Roma, nel parcheggio di interscambio della stazione Laurentina della linea B della metro, con... Perché l'Australia invierà aerei e missili aria-aria nel Golfo?Il primo ministro Anthony Albanese ha dichiarato che l'Australia schiererà un aereo da ricognizione a lungo raggio e invierà missili aria-aria per... The Real Color of the Statue of Liberty Argomenti più discussi: MotoGP: Liberty Media valuta piloti di riserva fissi, è polemica; Lo chef classe’91 che guida l’unico ristorante stellato del centro di Bologna: Nicola Annunziata a I Portici; Cosa fare a Milano ad Aprile 2026; MotoGp, Pernat: 'Bagnaia via da Ducati? Fa bene, tira un'aria pesantissima, è finita'. Aria di Liberty. E' tempo di Primavera in città! Sabato 11 e domenica 12 aprile dalle 10 alle 20. - facebook.com facebook