Il prossimo fine settimana, tra sabato 11 e domenica 12 aprile, Porto Santo Stefano si trasformerà nel cuore pulsante della prevenzione territoriale con l’iniziativa denominata Insieme per la natura. L’evento, che vedrà come protagonista l’associazione La Racchetta ODV, si concentrerà presso l’area del parcheggio ex Aeronautica e mira a mettere in luce il lavoro fondamentale svolto dai volontari nella tutela dell’ambiente e nella gestione delle emergenze locali. Un programma operativo tra dimostrazioni tecniche e coinvolgimento sociale. La prima giornata di attività, prevista per sabato 11 aprile, inizierà presto con le operazioni di montaggio dell’area espositiva già alle ore 08:00. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Argentario: weekend operativo tra simulazioni e tutela ambientale

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