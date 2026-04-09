Un uomo di 61 anni è stato trovato senza vita nella sua abitazione nella frazione di Muciafora, alle porte di Arezzo. Le forze dell'ordine sono intervenute sul posto e stanno indagando sulle cause del decesso. Secondo le prime ipotesi, potrebbero essere state le esalazioni di monossido di carbonio a provocare la morte. La scena è stata posta sotto sequestro, mentre si attendono i risultati delle analisi ufficiali.

AREZZO – Trovato un uomo di 61 anni morto nella propria abitazione, nella frazione di Muciafora, alla Chiassa, alle porte di Arezzo. Secondo una prima ricostruzione, il decesso sarebbe stato provocato dalle esalazioni sprigionate da un principio di incendio partito da una stufa presente nella stanza. L’uomo, che viveva da solo, si trovava a letto al momento dell’accaduto. A far scattare l’intervento sono stati i vigili del fuoco, allertati proprio per la presenza di fumo proveniente dall’abitazione. Una volta entrati, i soccorritori hanno trovato l’uomo ormai privo di sensi. Le verifiche iniziali indicano che il fumo si sarebbe rapidamente diffuso nei locali, favorito dalle finestre chiuse. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Arezzo, uomo morto in casa: ipotesi esalazioni di monossido

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Morto in casa a Vigodarzere intossicato dal monossido di carbonio, un altro in ospedale per le esalazioniA Vigodarzere, nel Padovano, un uomo è stato trovato morto in un appartamento a causa di un’intossicazione da monossido di carbonio.

Temi più discussi: Finisce fuori strada e l'auto si incastra sotto un cavalcavia: morto a 40 anni; Il dolore di Sansepolcro per Nicola. Il lavoro nell’officina di famiglia, il volontariato e quell’addio sui social: Non ci credo; Arezzo, travolge e uccide il cane dopo che il proprietario lo ha invitato a rallentare: Mi ha dato un ultimo sguardo ed è morto; Un uomo di 62 anni é stato trovato morto nella sua abitazione ad Arezzo.

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Aperta un'inchiesta per la morte di un uomo di 62 anni, trovato cadavere nella sua abitazione. E' successo ieri, come anticipato nel nostro TG delle 20,25, nella frazione Muciafora alla Chiassa, alle porte di Arezzo. A causare il decesso potrebbero essere state - facebook.com facebook