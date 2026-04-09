Arezzo si trova a un passo da una possibilità importante: un aumento di cinque punti in classifica qualora la Ternana non riesca a vincere la propria partita. La stagione, ancora in corso, sta attraversando un momento di incertezza, con Arezzo e Ascoli che si contendono la prima posizione a pari punti. Questa situazione può influenzare notevolmente le sorti del campionato, lasciando aperti diversi scenari futuri.

In questa stagione che pare infinita e sta vivendo un finale forse inatteso, con Arezzo e Ascoli a pari punti a contendersi la vetta, c’è un altro enorme punto interrogativo che può riscrivere le sorti del torneo. Parliamo del caso della Ternana, tornato prepotentemente a far rumore in queste ore. È risaputo da inizio stagione, infatti, che i rossoverdi siano in cattive acque, come confermano i cinque punti di penalizzazione collezionati finora. Eppure, tra alti e bassi, cambi di proprietà, rimpasti societari e andirivieni di calciatori, la squadra si era barcamenata fino a oggi. Quando mancano tre turni alla fine del torneo, però, la bolla... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Arezzo, la chance del +5 se fallisce la Ternana

Rigore sbagliato Locatelli: la Juve fallisce nel finale una chance enorme! Ma che errore dagli undici metri del capitanodi Redazione JuventusNews24Rigore sbagliato Locatelli: il capitano fallisce un clamoroso tiro dagli 11 metri dopo l’intervento del VAR.

Ternana, ultima chance per ridurre la penalizzazione: settimana decisiva in vista dei play offLa società di via della Bardesca ha presentato il ricorso che verrà dibattuto martedì 21 aprile, a cinque giorni dall’ultima gara casalinga contro la...

Temi più discussi: Arezzo-Ascoli 1-2, finale da incubo. Amaranto beffati su rigore allo scadere; Corazza su rigore allo scadere decide Arezzo-Ascoli (1-2): il campionato è più aperto che mai; Bremer e McKennie lanciano la Juve sul Genoa, Di Gregorio para un rigore; Piano per le case popolari. Interventi da 17,5 milioni. Roggi: Cogliamo in pieno le opportunità del Pnrr.

Arezzo, la chance del +5 se fallisce la TernanaLa crisi della società umbra può stravolgere ancora la classifica dopo il crac del Rimini a metà stagione. Gli amaranto guadagnerebbero punti sull’Ascoli. lanazione.it

Pronostico Sambenedettese vs Arezzo – 4 Aprile 2026La sfida di Serie C tra Sambenedettese e Arezzo promette intensità e cura tattica al Stadio Comunale Riviera delle Palme il 4 Aprile 2026, con calcio d’inizio ... news-sports.it

Ciccio Graziani è tornato a parlare dell'Arezzo, indicando per gli amaranto una sola strada per portare a casa l'obiettivo finale, quella del coraggio. - facebook.com facebook

Sulla #A1, dalle 22 di mercoledì 8 alle 6 di giovedì 9 aprile, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura: - sarà chiuso lo svincolo di Arezzo, in entrata verso Bologna, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza. In alternativa si x.com