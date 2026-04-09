Lunedì di Pasquetta, alle prime ore del mattino, si è verificato un incidente nella zona di via dell’Acropoli ad Arezzo. Un cane meticcio di 14 anni, adottato quattro anni prima dal canile locale, è stato investito da un veicolo. Dopo l’impatto, il conducente di un’auto, una Jeep, ha abbandonato la scena e si è allontanato, lasciando il cane morto sul luogo.

Lunedì di Pasquetta, verso le 8:30, una tragedia ha colpito la zona di via dell’Acropoli ad Arezzo, dove Choco, un meticcio di 14 anni adottato dal canile quattro anni fa, è deceduto dopo essere stato investito da un veicolo. Il proprietario del cane, Leonardo Magi, ha subito l’impatto mentre si trovava lungo la strada con il suo compagno a quattro zampe. L’automobilista coinvolto, alla guida di una Jeep di circa vent’anni fa riconoscibile per la ruota di scorta esterna sul retro, non si è fermato dopo il contatto, lasciando l’animale ferito a terra senza prestare alcuna assistenza. Secondo quanto riportato da Magi, l’accaduto è stato preceduto da un tentativo di segnalazione per evitare il pericolo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Arezzo, fuga con la Jeep dopo l’impatto: ucciso il cane Choco

Arezzo, gli fa cenno di rallentare e lui gli investe il cane: "Choco è morto tra le mie braccia"Stava facendo una passeggiata con il suo cane quando ha chiesto a un automobilista di rallentare.

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Ciccio Graziani è tornato a parlare dell'Arezzo, indicando per gli amaranto una sola strada per portare a casa l'obiettivo finale, quella del coraggio. - facebook.com facebook

Sulla #A1, dalle 22 di mercoledì 8 alle 6 di giovedì 9 aprile, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura: - sarà chiuso lo svincolo di Arezzo, in entrata verso Bologna, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza. In alternativa si x.com