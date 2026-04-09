Arenella il consigliere Puma | Senza vigilanza davanti alla scuola Rizzo solo caos e pericoli

Un consigliere ha segnalato l’assenza di vigilanza della polizia municipale vicino alla scuola Rizzo in via Papa Sergio I, durante gli orari di ingresso e uscita degli studenti. Ha anche inviato una richiesta formale per evidenziare questa mancanza, che, secondo lui, provoca caos e situazioni di pericolo davanti all’istituto. La questione riguarda la sicurezza degli studenti e il controllo degli accessi alla scuola.

Ho inviato una richiesta formale per segnalare l’assenza, ormai da tempo, del presidio della polizia municipale presso l’Istituto comprensivo Arenella-Luigi Rizzo, in via Papa Sergio I, negli orari di ingresso e uscita degli alunni. Un servizio fondamentale per garantire sicurezza e ordine, la. 🔗 Leggi su Palermotoday.it Sicurezza davanti alla scuola: "Vigilanza fissa o doppio ingresso"L’incidente accaduto a un bambino di 7 anni, investito giovedì mattina mentre andava a scuola, ha risollevato inevitabilmente il problema della... Caso Epstein, Bill Clinton davanti alla Commissione vigilanza. I democratici: “È il presidente sbagliato”Roma, 27 febbraio 2026 – Mentre si attende l’esito dell’interrogatorio dell’ex presidente Usa Bill Clinton sul caso Jeffrey Epstein, i rappresentanti... Argomenti più discussi: Ex chimica Arenella. Dichiarazione consigliere comunale Puma; Incendio nell'ex Chimica Arenella, consiglieri contro il Comune: Il cancello installato è sempre aperto; L'ex Chimica Arenella va a fuoco a Palermo: la borgata ha paura (e chiede più controlli); Ex Chimica Arenella. Dichiarazione di Randazzo, Galioto e Aiello. Ex chimica Arenella di Palermo ancora in fiamme: «Roghi dolosi e area fuori controllo»Doppia denuncia dei consiglieri Puma e Galioto: «Bonifiche inutili senza vigilanza, rischio sanitario per i residenti». Nuovo incendio all’interno dell’ex Chimica Arenella, a Palermo, dove rifiuti di ... msn.com ARENELLA FLORIO. "MULINO DEL SOMMACCO". - facebook.com facebook