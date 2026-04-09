Arena on stage l' 11 aprile arriva il dj e producer francese Folamour
L’11 aprile, nell’Arena Flegrea, si terrà il concerto del dj e producer francese Folamour. L’evento fa parte di una rassegna che mira a coinvolgere il pubblico in modo diverso rispetto ai tradizionali concerti, portando lo spettacolo direttamente sul palco. Questa iniziativa sfrutta la cornice all’aperto della più grande arena del sud Italia per creare un’esperienza che mette in contatto diretto artisti e spettatori.
L’Arena Flegrea porta il pubblico sul palco per una nuova fruizione dello spettacolo dal vivo. Nell’affascinante cornice della più grande arena all’aperto del sud Italia nasce un’esperienza scenica che ribalta il punto di vista tradizionale, trasformando il palco nel luogo dell’incontro diretto. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
All’Arena Flegrea anche gli spettatori finiscono sul palco: nasce Arena On StageAll'Arena Flegrea anche il pubblico finisce sul palco grazie al nuovo format "Arena On Stage" inaugurato dal dj e producer francese Folamour.
Pomezia, l’11 aprile arriva il Pink Day con mammografie gratuitePomezia, 8 aprile 2026 – Una giornata dedicata alla prevenzione del tumore al seno e alla diagnosi precoce.
Temi più discussi: All'Arena Flegrea il pubblico sale sul palco: nasce Arena On Stage; All'Arena Flegrea anche gli spettatori finiscono sul palco: nasce Arena on stage; L’Arena Flegrea lancia un nuovo format con gli spettatori sul palco; Musica elettronica, il 27 e 28 giugno un festival a Brescia.
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All’Arena Flegrea succede qualcosa di inedito: il pubblico non resta più sotto il palco, ma ci sale sopra. Un nuovo format che rivoluziona il modo di vivere la musica dal vivo a Napoli. - facebook.com facebook
La Rcf Arena a Reggio Emilia - nonostante le polemiche - ospiterà il rapper il 18 luglio,venduti oltre 68mila biglietti. x.com