Arcoraci scuote il centrodestra | No a candidati di bandiera servono primarie e un progetto popolare

Un rappresentante del centrodestra ha espresso chiaramente la sua posizione, affermando che non ci saranno candidati simbolo o scelti senza un confronto ampio. Ha sottolineato la necessità di organizzare primarie e di creare un percorso politico che coinvolga una vasta gamma di cittadini e forze politiche. La proposta mira a evitare decisioni prese dall’alto e a favorire un processo partecipativo e trasparente.

Niente candidati “di bandiera”, no a scelte già confezionate e sì a un percorso largo, popolare e aperto ai cittadini. È una presa di posizione netta quella firmata da Sebastiano Arcoraci, coordinatore veneto dell’Ugl Pensionati, che interviene nel confronto sul futuro candidato sindaco di Padova. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it Candidati sindaco 2029: "Sogno le primarie sia nel centrosinistra che nel centrodestra"Primarie di coalizione del Pd e del centrosinistra nel 2029 per decidere il candidato sindaco? Sono nel novero delle possibilità? Paolo Lucchi, oggi... Leggi anche: D’Andrea (Unità Popolare): “Primarie e Manifesto d’Intenti per il rilancio della città” Sanchez scuote l'Ue, il gelo del centrodestra europeoGli effetti potrebbero vedersi già nei prossimi giorni, se gli Usa davvero decideranno di alzare i dazi globali al 15%, come anticipato dalla Casa Bianca. A quel punto la Spagna potrebbe essere ... ansa.it >ANSA-FOCUS/ Sanchez scuote l'Ue, il gelo del centrodestra europeo(di Michele Esposito) Gli effetti potrebbero vedersi già nei prossimi giorni, se gli Usa davvero decideranno di alzare i dazi globali al 15%, come anticipato dalla Casa Bianca. A quel punto la Spagna ... ansa.it