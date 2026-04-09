Arcidiocesi di Salerno tutto pronto per i Sentieri dello sport - Trekking con il Rosario in mano
Domani, alle 15, si terrà l’evento “Sentieri dello sport - Trekking con il Rosario in mano” organizzato dall’arcidiocesi di Salerno. La passeggiata partirà dall’abitato di San Mango Piemonte e si concluderà all’Eremo di San Magno, un luogo noto per la sua posizione panoramica. L’iniziativa coinvolge i partecipanti in un percorso a piedi accompagnato da momenti di preghiera.
E’ in programma domani, venerdì 10 aprile alle ore 15, “Sentieri dello sport - Trekking con il Rosario in mano” che partirà dall’abitato di San Mango Piemonte per raggiungere il suggestivo Eremo di San Magno. L’iniziativa è promossa dall’Ufficio per la Pastorale del Tempo Libero e Sport. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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