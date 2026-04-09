Arcidiocesi di Salerno tutto pronto per i Sentieri dello sport - Trekking con il Rosario in mano

Da salernotoday.it 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domani, alle 15, si terrà l’evento “Sentieri dello sport - Trekking con il Rosario in mano” organizzato dall’arcidiocesi di Salerno. La passeggiata partirà dall’abitato di San Mango Piemonte e si concluderà all’Eremo di San Magno, un luogo noto per la sua posizione panoramica. L’iniziativa coinvolge i partecipanti in un percorso a piedi accompagnato da momenti di preghiera.

E’ in programma domani, venerdì 10 aprile alle ore 15, “Sentieri dello sport - Trekking con il Rosario in mano” che partirà dall’abitato di San Mango Piemonte per raggiungere il suggestivo Eremo di San Magno. L’iniziativa è promossa dall’Ufficio per la Pastorale del Tempo Libero e Sport. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Everson calcia un rigore con il rosario in mano: clamoroso errore dell’arbitro e VAR mutoEverson, portiere dell'Atlético Mineiro, segna il rigore decisivo stringendo un rosario in mano.

Leggi anche: Corriere dello Sport: “Una mano Santos”

Temi più discussi: Ufficio per la Pastorale del Tempo Libero e Sport | Trekking con il Rosario in mano; Caggiano, Salvitelle ed Auletta cambiano Diocesi: da quella di Salerno passano a quella di Teggiano-Policastro; Salerno cede tre parrocchie a Teggiano; Elezioni Amministrative. L'Arcivescovo di Salerno vieta l'utilizzo di locali parrocchiali per iniziative elettorali.

arcidiocesi di salerno arcidiocesi di salerno tuttoL’Arcidiocesi di Salerno cede le parrocchie di Auletta, Caggiano e Salvitelle a TeggianoStampaVia libera dal Vaticano dopo l’intesa tra l’arcivescovo Andrea Bellandi, che cede le tre parrocchie, ed il vescovo Antonio De Luca chiamato ad acquisirle. Le parrocchie di Auletta, Caggiano e Sa ... salernonotizie.it

Rinnovamento nello Spirito: Solofra, domani convegno giubilare per i 50 anni nell’arcidiocesi di Salerno-Campagna-AcernoL’arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno celebra i cinquant’anni dalla nascita del Rinnovamento nello Spirito Santo nella diocesi con un convegno diocesano giubilare in programma domenica 15 marzo, ... agensir.it

Cerca tra news e video legati all’argomento.