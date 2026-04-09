Aquele abraço – Francesca Leone e Paolo Magno

“Aquele Abraço” è un concerto che unisce jazz e musica brasiliana in un viaggio tra bossa nova e samba, attraverso i grandi autori come Tom Jobim, Vinicius de Moraes e Gilberto Gil. Il progetto di Francesca Leone propone interpretazioni eleganti e senza tempo, in cui tradizione e modernità si. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Ponte Nomentano, uno dei ponti più storici di Roma: si incontrarono papa Leone III e Carlo MagnoTra i ponti più antichi e suggestivi della Capitale, Ponte Nomentano ci racconta una storia che attraversa secoli di vicende politiche, militari e...

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Samba e bossanova. Aquele Abraço dal vivo sul palco di JAZZaltroCASTELLANZA (Varese) Sabato 30 agosto si conclude la rassegna JAZZaltro 2025, giunta al sedicesimo anno di attività. Alle 21 nel cortile municipale, Francesca Leone e Guido Di Leone, accompagnati da ... ilgiorno.it

Con Francesca Leone nei deserti del padreA breve porterà una ventata di Roma in Giappone, visto che esporrà nel Padiglione Italiano all’Expo 2025 di Osaka. Ma prima di partire l’artista Francesca Leone ha scelto la GNAM per presentare e far ... ilmessaggero.it