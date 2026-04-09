Appennino spiagge e città d' arte turismo di Pasqua in Emilia Romagna oltre le attese

Durante il periodo di Pasqua, le presenze turistiche in Emilia Romagna sono state superiori alle previsioni, coinvolgendo diverse zone della regione. Dall’Appennino con la neve alle spiagge della Riviera, passando per le città d’arte, i flussi di visitatori si sono distribuiti in modo vario su tutto il territorio. Le attività ricettive e i servizi turistici hanno registrato un incremento rispetto agli anni precedenti, evidenziando un afflusso diffuso e consistente.

Una Pasqua, dalla neve dell'Appennino alle spiagge della Riviera fino alle città d'arte "sopra le attese, con presenze turistiche diffuse su tutto il territorio regionale". E' quanto emerge dai dati della Regione Emilia-Romagna secondo cui "sulla costa, nei circa mille alberghi aperti per le festività, il tasso di occupazione si è attestato attorno al 70%, con punte oltre il 75% e livelli che hanno superato l'80% a Bologna". Di rilievo l'affluenza nelle città d'arte per mostre e musei: a Ravenna il Museo Byron ha superato i 1.000 visitatori tra sabato e lunedì, mentre a Forlì la mostra dedicata al Barocco ha contato circa 3mila ingressi nel solo weekend pasquale, raggiungendo le 30mila prenotazioni complessive dall'apertura. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Appennino, spiagge e città d'arte, turismo di Pasqua in Emilia Romagna oltre le attese Pasqua oltre le attese: Emilia-Romagna piena di turisti. De Pascale: "Scenario complesso, ma siamo attrattivi"Dalla neve dell’Appennino alle spiagge della Riviera, fino alle città d’arte: la Pasqua 2026 ha segnato per l’Emilia-Romagna un avvio di stagione... Turismo, Emilia Romagna da record: oltre 44 milioni di presenze nel 2025. Rimini regina, boom dell'AppenninoBologna, 16 marzo 2026 – Il turismo in Emilia-Romagna continua a crescere e nel 2025 supera una nuova soglia: oltre 44,1 milioni di presenze (44. Si parla di: Dalla montagna al mare: Noi più attrattivi di altri. Come ai tempi del Covid. Appennino, spiagge e città d'arte, turismo di Pasqua in Emilia Romagna oltre le atteseUna Pasqua, dalla neve dell'Appennino alle spiagge della Riviera fino alle città d'arte sopra le attese, con presenze turistiche diffuse su tutto il territorio regionale. (ANSA) ... ansa.it Turismo. Pasqua 2026, Emilia-Romagna sopra le attese tra costa, città d’arte e AppenninoDalla neve dell’Appennino alle spiagge della Riviera, fino alle città d’arte: la Pasqua 2026 ha segnato per l’Emilia-Romagna un avvio di stagione sopra le attese, con presenze turistiche diffuse su tu ... ravennawebtv.it