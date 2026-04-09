Appennino protagonista con il convegno Appenniners e la mostra in piazza Re Enzo

L’Appennino è al centro dell’attenzione con un convegno intitolato “Appenniners” tenutosi nella Cappella Farnese e una mostra fotografica inaugurata in piazza Re Enzo. La discussione si è concentrata sulle sfide e le opportunità legate alla vita e al lavoro in montagna, coinvolgendo esperti e cittadini. La mostra presenta immagini di chi ha deciso di vivere e lavorare nelle aree montane dell’Appennino, offrendo uno sguardo diretto sulla realtà locale.

L’Appennino torna al centro del dibattito pubblico e della vita culturale bolognese. Dopo il convegno “Appenniners di oggi e di domani” ospitato in Cappella Farnese, in piazza Re Enzo è stata inaugurata la mostra fotografica dedicata a chi ha scelto di vivere e lavorare in montagna. Un doppio. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it La grande mostra del San Domenico protagonista su Sky Arte con uno speciale. E con il Barocco anche un'iniziativa solidalePer tutta la durata della mostra sul canale Sky Arte Hd andrà in onda in prima tv uno Speciale Sky Arte, con Mapei in qualità di partner Mapei... "Il suono dei colori": nell'ex Real Fonderia la mostra di Enzo RaspanteAvete mai ascoltato il colore? Dal 27 aprile al 5 maggio nella splendida cornice della "Ex Real Fonderia Oretea", a Palermo, si terrà la mostra... Temi più discussi: Uno sbirro in Appennino, trama e cast della serie tv con Claudio Bisio; Claudio Bisio è 'Uno sbirro in Appennino'. Dal 9 aprile su Rai 1; Claudio Bisio: Divento uno sbirro che un po’ mi assomiglia; Claudio Bisio presenta il suo commissario Benassi, protagonista di Uno sbirro in Appennino. Uno sbirro in Appennino, recensione: la fiction RAI è ambiziosa (ma ancora imperfetta)Recensione di 'Uno sbirro in Appennino', la fiction Rai con Claudio Bisio: una storia tra poliziesco e commedia, con l’Appennino emiliano protagonista, ambiziosa ma ancora imperfetta nella scrittura. movieplayer.it Uno sbirro in Appennino, trama e cast della serie tv con Claudio BisioArriva sul piccolo schermo una nuova produzione destinata alla prima serata di Rai 1: Uno sbirro in Appennino, serie televisiva che segna il ritorno da protagonista di Claudio Bisio. L’attore, noto pe ... tg24.sky.it Claudio Bisio racconta "Uno sbirro in Appennino" e il suo mondo vario Questa sera su Rai Uno debutta la nuova fiction Uno sbirro in Appennino, con protagonista Claudio Bisio. Ospite a E’ sempre mezzogiorno, l’attore ha anticipato qualche dettaglio sulla tr - facebook.com facebook