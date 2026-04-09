La procura di Palermo ha messo sotto fermo due persone nell’ambito di un’indagine sulle attività di propaganda estremista su internet. Le autorità hanno contestato loro il reato di apologia di terrorismo, evidenziando l’attenzione alle forme di radicalizzazione online. L’indagine, condotta dalla Direzione distrettuale antimafia, si concentra sulle modalità con cui vengono diffuse ideologie violente attraverso piattaforme digitali. Le misure sono state adottate per approfondire i contenuti diffusi e le eventuali reti di supporto.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Indagine su propaganda estremista online. La Direzione distrettuale antimafia di Palermo ha disposto il fermo di due persone con l’accusa di apologia di terrorismo. Si tratta di due cittadini tunisini, ritenuti responsabili di aver diffuso contenuti estremisti attraverso i social network. Contenuti e incitamento alla Jihad. Secondo quanto emerso dalle indagini, i due avrebbero utilizzato piattaforme come TikTok e Instagram per incitare alla Jihad e al martirio, pubblicando materiale di propaganda. Tra i contenuti condivisi figurano anche immagini di miliziani armati e rappresentazioni violente, tra cui quella della Casa Bianca in fiamme con il vessillo dello Stato Islamico al posto della bandiera statunitense. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Apologia di terrorismo: due fermi disposti dalla Dda di Palermo

Apologia di terrorismo sui social, fermati due tunisini dalla Dda di PalermoLa Dda di Palermo ha disposto il fermo di due persone accusate di apologia di terrorismo.

Incitavano alla Jihad sui social, fermati due tunisini per apologia di terrorismoLa Dda di Palermo ha disposto il fermo di due persone per apologia di terrorismo.

Temi più discussi: Francia, fermata a Parigi l’eurodeputata Rima Hassan per apologia di terrorismo; L’eurodeputata francese Rima Hassan sarà processata per apologia di terrorismo; L'eurodeputata accusata di apologia del terrorismo e possesso di droga replica: Era Cbd comprato legalmente; Eurodeputata Rima Hassan fermata a Parigi per 'apologia di terrorismo'.

Palermo, fermati due tunisini per apologia di terrorismoPALERMO – La Dda di Palermo ha disposto il fermo di due persone per apologia di terrorismo. Si tratta di due tunisini. livesicilia.it

Apologia di terrorismo sui social, fermati due tunisini dalla Dda di PalermoAvrebbero incitato alla jihad e al martirio su TikTok e Instagram pubblicando contenuti legati allo Stato islamico ... gazzettadelsud.it

Palermo, due fermati per apologia di terrorismo. Incitavano alla Jihad sui social, indagine della Dda #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2026/04/09/palermo-due-fermati-per-apologia-di-terrorismo_891d299d-02fa-4b9a-91ee-afda11218443.html - facebook.com facebook

L'avvocato Vincent Brengarth ha definito "completamente illegale" il fermo di polizia del politico dell'LFI per "apologia di terrorismo" e ha denunciato le fughe di notizie avvenute durante l'audizione del suo cliente. x.com