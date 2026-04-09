Apologia del caos Daniele Marmi approda al teatro Virginian

Al Teatro Virginian, viene presentata una produzione che mescola elementi grotteschi e moderni, descrivendo una rivoluzione considerata improbabile e apparentemente caotica. La rappresentazione si distingue per la sua natura provocatoria, riflettendo temi attuali e sfidando le convenzioni tradizionali del teatro. La messa in scena si concentra su un’immagine di disordine organizzato, puntando a coinvolgere il pubblico attraverso un approccio innovativo e inatteso.

Una rivoluzione improbabile, grottesca e profondamente contemporanea. Approda al Teatro Virginian "Breve apologia del caos dovuto all’eccesso di testosterone nelle strade di Manhattan", testo del drammaturgo uruguaiano Santiago Sanguinetti, inserito nella sua " Trilogia della Rivoluzione ", in scena oggi e domani alle 21. Lo spettacolo, prodotto da La Filostoccola, si muove sul filo sottile tra teatro politico e disincanto, scegliendo non di opporsi alla crisi dei riferimenti del presente, ma di cavalcarla. Sanguinetti estremizza le contraddizioni del nostro tempo – dalla depoliticizzazione all’illusione rivoluzionaria – fino a farle esplodere in una narrazione che mescola nonsense, ironia e ferocia critica. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Apologia del caos, Daniele Marmi approda al teatro Virginian Leggi anche: Teatro ragazzi. Oggi al Virginian e allo Spina Ironia, filosofia e teatro interattivo: al Virginian arriva “Eterno ripetersi banale”Arezzo, 9 marzo 2026 – Nel cuore di Arezzo, il Teatro Virginian diretto dalla Compagnia La Filostoccola si conferma ancora una volta come uno dei... Si parla di: Apologia del caos, Daniele Marmi approda al teatro Virginian. Breve apologia del caos Daniele Marmi all’Arena Eden Nuovo appuntamento con SmartQuesta sera alle 21:15 l’Arena Eden di Arezzo ospita Breve apologia del caos per eccesso di testosterone nelle strade di Manhattan. Un appuntamento di Smart festival con La Filostoccola e Officine ... lanazione.it Nulla è vero, tutto è permesso: apologia del Caos per un'epoca di caosTra le inospitali gole del settentrione dell'Iran, sorgeva in epoca medievale la misteriosa fortezza di Alamut, trasformata dal religioso ismailita Hasan-i-Sabbah in un centro iniziatico di ... ilfoglio.it