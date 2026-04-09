Api upcycling e soft clubbing | ai Girasoli un fine settimana tra creatività e sostenibilità
Sabato 11 aprile, al Campo dei Girasoli, si terrà un evento dedicato alla natura e alla sostenibilità. Nel pomeriggio, alle 17, saranno posizionate cinque nuove arnie per le api, contribuendo alla biodiversità locale. L’iniziativa coinvolge anche pratiche di upcycling e il coinvolgimento di un soft clubbing, creando un momento di condivisione tra partecipanti interessati all’ambiente e alla creatività.
Un pomeriggio all’insegna della natura, della creatività e della condivisione. Sabato 11 aprile, al Campo dei Girasoli (ore 17), arrivano le api: cinque nuove arnie saranno infatti posizionate nell’area, pronte a ospitare una comunità fondamentale per la biodiversità. Dopo la partecipata semina. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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Fine settimana energico con clubbing diurno, Vinokilo, Giocagin e le prime visite a “Riviera Dream Vision"Fine settimana per tutti i gusti nel Riminese, così tanto che ci piacerebbe avere il dono dell’ubiquità.