Api upcycling e soft clubbing | ai Girasoli un fine settimana tra creatività e sostenibilità

Sabato 11 aprile, al Campo dei Girasoli, si terrà un evento dedicato alla natura e alla sostenibilità. Nel pomeriggio, alle 17, saranno posizionate cinque nuove arnie per le api, contribuendo alla biodiversità locale. L’iniziativa coinvolge anche pratiche di upcycling e il coinvolgimento di un soft clubbing, creando un momento di condivisione tra partecipanti interessati all’ambiente e alla creatività.