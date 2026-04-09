Il Parco archeologico dell’antico Porto di Classe non sarà aperto questa estate, a causa delle condizioni meteorologiche avverse che hanno impedito la riapertura. La gestione del sito, affidata alla Fondazione RavennAntica, ha motivato la decisione con il maltempo e il vento, ma questa spiegazione non convince il rappresentante di una lista in consiglio comunale, che critica la scelta. La situazione ha suscitato discussioni sulla gestione e le aperture del sito storico.

La mancata riapertura estiva del Parco archeologico dell’antico Porto di Classe a causa del maltempo e del forte vento di questi giorni, questa la spiegazione della Fondazione RavennAntica che gestisce il sito, non convince Alvaro Ancisi, capogruppo in consiglio comunale di Lista per Ravenna. "Il Parco è rimasto chiuso per il periodo pasquale - dice - e non si sa quando riaprirà, nel frattempo sarà possibile accedervi solo con visite guidate da prenotare direttamente alla Fondazione. Tutto questo per il maltempo che, straordinariamente, non ha influito su tutte le attrazioni turistiche, storico-culturali-ambientali e balneari della nostra città che hanno vissuto in questi giorni momenti felici". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Antico porto nel mirino: "Assurdo non averlo aperto per Pasqua"

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