Anticipo NASpI 2026 | ecco come cambiano i pagamenti per l’autoimpiego

L’INPS ha modificato le modalità di pagamento dell’anticipo NASpI per chi avvia un’attività in autonomia. In base alle nuove disposizioni, i pagamenti saranno effettuati in modo scaglionato, seguendo le indicazioni riportate nel messaggio n. [numero]. La procedura riguarda la gestione dell’autoimpiego e le modalità di erogazione si applicano a partire dal 2026. La riforma mira a strutturare meglio le modalità di pagamento per questa tipologia di incentivo.

L’INPS ha ridefinito le modalità di erogazione dell’anticipo NASpI decide di avviare un’attività in autonomia, introducendo un sistema di pagamenti scaglionati che scatta con le nuove disposizioni del messaggio n. 1215 del 7 aprile 2026. La misura, operativa dal primo giorno dell’anno, trasforma l’incentivo al lavoro autonomo da somma unica a percorso finanziario in due fasi, vincolando la liquidità finale alla reale stabilità del progetto imprenditoriale o della partita IVA. Chi ha presentato domanda per finanziare una nuova impresa individuale o entrare come socio lavoratore in una cooperativa deve ora gestire un flusso di cassa che non è più garantito nella sua interezza all’inizio del percorso. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Anticipo NASpI 2026: ecco come cambiano i pagamenti per l’autoimpiego Assegno unico, NaspI e bonus mamme febbraio 2026: il calendario dei pagamenti InpsDall'Assegno unico per i figli a carico all'Assegno di inclusione fino alla NASpI, febbraio 2026 è uno dei mesi più densi di accrediti Inps. Pagamenti Assegno unico, NaspI e bonus mamme febbraio 2026: il calendario dell'InpsDall'Assegno unico per i figli a carico all'Assegno di inclusione fino alla NASpI, febbraio 2026 è uno dei mesi più densi di accrediti Inps. Pagamenti INPS Febbraio 2026: ecco le date per tutti i sussidi! Temi più discussi: Naspi Aprile 2026: quando arriva il pagamento INPS? Naspi; Pensioni disoccupati: dopo la Naspi la pensione, ecco come; APE sociale confermata per il 2026 per chi matura i requisiti: ecco come funziona; Come controllare i pagamenti disoccupazione Naspi nel 2026?. Anticipo NASpI 2026, si cambia: attenzione al rischio restituzione per chi si mette in proprioDal 1° gennaio 2026, l’anticipo NASpI per chi si mette in proprio cambia radicalmente: ... msn.com Pagamenti Inps aprile 2026, dall'Assegno unico alle pensioni fino alla NASpI: le date da segnare sul calendarioPensioni, bonus e misure di inclusione sociale. Il mese di aprile 2026 presenta un calendario denso di appuntamenti per milioni di cittadini italiani e l’Inps ha definito ... corriereadriatico.it Da quest’anno l'anticipo della Naspi viene erogato in due rate. Chi non rispetta determinate condizioni rischia di perdere il secondo pagamento da parte dell’INPS. Tutti i dettagli nell'articolo https://www.informazionefiscale.it/Naspi-anticipata-inps-requisiti- - facebook.com facebook Da quest'anno l'anticipo della Naspi viene erogato in due rate. Chi non rispetta determinate condizioni rischia di perdere il secondo pagamento da parte dell'INPS - Leggi e prassi / Pubblico, NASPI, INPS x.com