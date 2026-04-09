Un boscaiolo di 40 anni è stato travolto da un masso mentre lavorava in un’area di montagna in provincia di Bolzano. L’incidente è avvenuto nella zona di Kassefeld, durante le operazioni di manutenzione di un sentiero valligiano. Sul posto sono intervenuti i soccorritori con un elicottero, che hanno estratto il ferito e lo hanno trasportato in ospedale.

Un violento distacco di roccia ha travolto un boscaiolo di 40 anni nella zona di Kassefeld, ad Anterselva di Mezzo, durante le operazioni di manutenzione di un sentiero valligiano. Il sinistro è avvenuto nel tardo pomeriggio di mercoledì 8 aprile, quando un masso di grandi dimensioni si è staccato dalla parete colpendo l’operatore mentre era impegnato nel lavoro. Il soccorso rapido tra i boschi e l’intervento del Pelikan 2. La reazione immediata dei colleghi presenti sul luogo del lavoro è stata determinante per la sopravvivenza dell’uomo. Dopo il brutto impatto subito con la massa lapidea, i compagni di squadra hanno prestato le prime cure necessarie prima di dare l’allarme ai soccorsi specializzati. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Anterselva, boscaiolo travolto da un masso: soccorso eroico col Pelikan 2

Travolto da un grosso tronco, boscaiolo muore sui monti della LagaTragedia sui monti della Laga dove un boscaiolo di 54 anni ha perso la vita travolto da un grosso tronco mentre stava lavorando con la sua ditta.

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