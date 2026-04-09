Annullato l' arresto di Hannoun Ma al momento resta in carcere

La Cassazione ha annullato con rinvio l'arresto di Mohammad Hannoun, presidente dell'Associazione palestinesi d'Italia e residente da diversi anni a Genova. La procura di Genova aveva considerato Hannoun il leader della cellula italiana di Hamas. Al momento, però, l'uomo resta in carcere, nonostante l'annullamento dell'ordinanza di custodia cautelare. La decisione riguarda esclusivamente la validità dell'arresto e non la sua eventuale imputazione.

La Cassazione annulla con rinvio l'arresto di Mohammad Hannoun, il presidente dell'Associazione palestinesi d'Italia, residente da anni a Genova, ritenuto dalla procura di Genova a capo della cellula italiana di Hamas. Per il momento, però, resta in carcere a Terni, dove è stato trasferito dopo aver passato le prime settimane di detenzione nel carcere genovese di Marassi. Nello specifico, i giudici della Quinta Sezione Penale della Cassazione hanno annullato con rinvio l'ordinanza del Tribunale del riesame di Genova che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal gip nei confronti di Hannoun. Identica sorte per Ra'ed Dawoud, Yaser Elasaly e Ryad Albunstanji, anch'essi arrestati nell'ambito dell'inchiesta sui presunti finanziamenti ad Hamas. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Annullato l'arresto di Hannoun. Ma al momento resta in carcere Arresto annullato, ma Hannoun rimane in cellaLa Corte di Cassazione ha annullato con rinvio le ordinanze del Riesame che confermavano gli arresti del gip del tribunale di Genova nei confronti... Leggi anche: Fondi ad Hamas in Italia, Hannoun resta in carcere ma Riesame libera 3 indagati Temi più discussi: La Cassazione annulla l'arresto di Hannoun e rinvia al Riesame; La Corte di Cassazione ha annullato l'arresto di Mohammad Hannoun, noto attivista palestinese accusato di aver finanziato Hamas; Caso finanziamenti ad Hamas, annullato l'arresto di Hannoun: la decisione della Cassazione; Fondi ad Hamas: la Cassazione annulla con rinvio l'arresto nei confronti di Hannoun. Genova, la Cassazione annulla l'arresto di Hannoun, leader palestinese in ItaliaÈ accusato di terrorismo e di essere al ,vertice di una cellula di Hamas. L'indagato resta in carcere in attesa di un nuovo verdetto del Riesame ... corriere.it La Corte di Cassazione ha annullato l’arresto di Mohammad Hannoun, noto attivista palestinese accusato di aver finanziato HamasLa Corte di Cassazione ha annullato l’arresto di Mohammad Hannoun, il fondatore dell’Associazione Benefica di Solidarietà con il Popolo Palestinese (Abspp), che lo scorso dicembre era stato arrestato ... ilpost.it Sette milioni di finanziamenti ad Hamas, annullato arresto di Hannoun #hamas x.com La Corte di Cassazione ha annullato l'assoluzione del medico Paolo Oneda limitatamente agli effetti civili nel caso di Roberta Repetto, la donna deceduta dopo l'asportazione di un neo eseguita nel centro Anidra di Borzonasca (Genova). I giudici della terza s - facebook.com facebook