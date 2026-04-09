La Corte di Cassazione ha disposto l’annullamento dell’arresto di Mohammad Hannoun, attivista palestinese. L’arresto era stato effettuato a dicembre 2025 insieme ad altre sei persone con l’accusa di aver finanziato Hamas tramite l’associazione da lui creata, un’organizzazione che si occupa di solidarietà con il popolo palestinese. La decisione è arrivata nell’ambito di un procedimento giudiziario in corso.

La Corte di Cassazione ha annullato l’arresto di Mohammad Hannoun, l’attivista palestinese che a dicembre 2025 era stato arrestato assieme ad altre sei persone con l’accusa di aver finanziato Hamas con l’associazione da lui fondata (Associazione benefica di solidarietà con il popolo palestinese). La Corte ha rinviato alla sezione del tribunale del Riesame di Genova la decisione sull’ordinanza di custodia cautelare sia per Hannoun, sia per le altre tre persone che erano rimaste in carcere. Il tribunale del Riesame è l’organo che si occupa di validare o annullare le misure cautelari, e Genova è la città in cui Hannoun viveva dal 1983. In attesa della decisione, resterà in carcere a Terni. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Annullato l’arresto di Hannoun, attivista palestinese accusato di aver finanziato Hamas

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La Cassazione ha annullato l’arresto del leader pro Pal Hannoun x.com

La Corte di Cassazione ha annullato con rinvio l’arresto di Mohammad Hannoun, l’attivista palestinese fermato a fine dicembre nell’inchiesta sul presunto finanziamento a Hamas. Gli atti tornano ora a una diversa sezione del tribunale del Riesame di Genova, - facebook.com facebook