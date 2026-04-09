Animotion film festival e horror show fest 2026

Al Cinema Spazio Alfieri si svolgerà una serata dedicata al cinema d'animazione e horror, durante la quale saranno proiettati i film vincitori delle edizioni 2026 di Animotion Film Festival e Horror ShowFest. L'evento riunirà due festival in un'unica occasione, offrendo al pubblico un programma che mette insieme le opere premiate nelle rispettive competizioni. La proiezione si terrà nel rispetto delle modalità e degli orari stabiliti dagli organizzatori.

Cinema d'animazione e horror in una sola sera al Cinema Spazio Alfieri!Verranno proiettati i film vincitori delle edizioni 2026 di Animotion Film Festival e Horror ShowFest.I film o cortometraggi in lingua originale saranno sottotitolati in italiano.Prima delle proiezioni verrà ricordato Federico. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it Florence Korea Film Fest 2026Tra spazio e immaginazione, vita organica e visione contemporanea, prende forma il manifesto della 24ª edizione del Florence Korea Film Fest, in... Zootopia 2 International Trailer (2025) Temi più discussi: Troppo Cattivi 2, il nuovo capitolo della saga targata DreamWorks; I film da vedere al cinema in famiglia questo lunedì di Pasqua festivo a Parigi; SCAD AnimationFest Lacoste svela il programma della quinta edizione; Un’intervista per scoprire la storia della Pixar attraverso i suoi incredibili archivi. Potenza International Animation Film FestivalLa manifestazione, che si terrà a Potenza dal 25 al 28 ottobre e avra' delle proiezioni itineranti nei comuni di Lavello, Venosa, Villa D'Agri, Rionero in Vulture, Maratea, rappresenta il punto di ... sentieriselvaggi.it Animotion Film Festival: III edizione, sabato 1 febbraio, al cinema La CompagniaTorna a Firenze l'appuntamento con il primo Film Festival fiorentino interamente dedicato al cinema internazionale d’animazione, Animotion Film Festival, con la direzione artistica di Daniele Pertici ... nove.firenze.it Le edizioni 2026 di Animotion Film Festival e Horror ShowFest si terranno il 12 maggio a Firenze al Cinema Alfieri. Prima di ogni proiezione verrà reso omaggio alla memoria di Federico Frusciante, che avrebbe dovuto partecipare ai festival. Biglietti o abbona - facebook.com facebook